banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Denizli’de ekmeğe zam muamması

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 230 gram ekmeğin yarından itibaren 2,5 liraya satılacağını açıklamasından saatler sonra, yaptığı yeni bir duyuruyla zammın henüz onaylanmadığını belirtti.

DENİZLİ 17.11.2021, 16:31
Denizli’de ekmeğe zam muamması

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 230 gram ekmeğin yarından itibaren 2,5 liraya satılacağını açıklamasından saatler sonra, yaptığı yeni bir duyuruyla zammın henüz onaylanmadığını belirtti.

Denizli’de geçtiğimiz Temmuz ayında 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, aradan geçen 5 ay sonra maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek ekmeğin gramajının 230 grama, fiyatının ise 2 lira 50 kuruşa yükseltildiğini açıklamıştı. 18 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacağı ifade edilen zamlı fiyatlar, bazı fırınlar tarafından da müşterilerin ilan edilmişti.

Dün akşam saatlerinden ekmeğe zam açıklaması yapan Odası Başkanı Bekir Karadaban, gelen tepkiler üzerine bugün yeni bir açıklama yaparak zam taleplerindeki gelişmeleri paylaştı. Denizli’de 17 Temmuz 2021 tarihinde 200 gram ekmeğin 1.75 TL’den satılmaya başlandığını hatırlatan Karadaban, “Tarifeden bugüne kadar 4 aylık zaman zarfı içerisinde un fiyatlarının 135 liradan 285 liraya çıktığını baz aldığımızda undaki artışın yüzde 100’ün üzerinde olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. İşletme giderlerimizde yine yüzde 60 artış vardır. Yani 7. aydan bugüne kadar tüm giderlerimiz artmasına rağmen fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak maliyet hesaplarımızı yaparken en ince ayrıntıları düşünerek hesap ettik. Başta temel hammaddelerinden un yüzde 100, maya yüzde 60, ticari işletmelerde elektrik yüzde 46, doğalgaz yüzde 48, işçilik, akaryakıt ve diğer maliyet giderlerine de yüzde 60’un üzerinde zam gelmiştir. Fırıncı esnafımız her un siparişi verdiğinde zamlı fiyatla karşı karşıya kalmakta ve bu artışın nereye gideceği de belli olmamakla birlikte birçok esnafımız ticari olarak dar boğaza girmiş ve bu süreçte fırınını kapatmak zorunda kalan esnaflarımızda olmuştur” dedi.

Zam teklifi Bakanlığa sunuldu

Mevcut durumda fırıncıların zor günler geçirdiğine işaret eden Karadaban, “Fırıncı esnafımız ürettiği ekmeğini sadece tezgahında değil, bakkal ve bayiler aracılığı ile yüzde 20 bayi primi ve lojistik giderleri artı bir maliyettir. İlimiz merkezinde ortalama 2 bin civarında bakkal ve bayi geçimini sağlamaktadır. Ürettiğimiz ekmeği halkımıza ulaştırmamızda bayilerin rolü çok büyüktür. Şuan faaliyetini sürdüren fırıncılarımız gelir gider dengesini karşılamadığını, unu tekrar depoya koymakta güçlük çektiği ve sektör her geçen gün çıkmaza sürüklenmektedir. Esnafımız ticari faaliyetini sürdürebilmesi ve halkımızın temel ihtiyacı olan ekmeğini üretebilmesi için zam kaçınılmaz olmuştur. Vatandaşımızın alım gücünü de düşünerek yaptığımız hesaplamalar sonucunda, mevcut gramajın üzerine 30 gram artış yapılarak yüzde 25’lik bir zam talebimiz olmuştur. Müracaatımız ile komisyon toplantısı gerçekleşmiş ve olumlu karar çıkmış olup Türkiye Fırıncılar Federasyonumuzdan da olumlu görüş alınmıştır. Son olarak Bakanlığımızdan onay bekliyoruz. Un fiyatlarındaki artışlar devam ederse önümüzdeki günlerde yeni bir zam daha talebimiz daha olabilir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6