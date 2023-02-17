Denizli’de deprem acil yardım toplantısı gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Pamukkale Sağlık İlçe Müdürlüğü ortaklığında deprem acil yardım toplantısı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinden gelen ve depremden etkilenmiş vatandaşlara destek hedefli gerçekleştirilen deprem acil yardım toplantısına Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Denizli Pamukkale İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan’ın katıldı. Depremden etkilenen vatandaşlar için kurumlar arası etkin iletişimin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi hedefiyle düzenlenen toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel tarafından; Pamukkale Üniversitesi olarak afet ve acil durum koordinasyonun sağlanabilmesi için gerekli desteğin sağlanacağı ve tüm eksikliklerin giderilmesi için büyük gayret gösterileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Özdel ile Aile Hekimliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi alanlarda depremzede vatandaşlar için gerekli tüm sağlık desteğinin sağlanması için görüşmelerin gerçekleştirileceği ve ayrıca Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezince de gerekli sağlık desteğinin sağlanması için çalışmaların başlatılacağı belirtildi.