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Denizli’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Denizli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ 08.07.2022, 13:11
Denizli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında s hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.