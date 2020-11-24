Denizli’de çöpten üretilen elektrik enerjisi miktarı 5 kat arttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisinde çöpten üretilen elektrik enerjisi miktarı 5 kat arttı. Ayda 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak yatırımın lisansı EPDK’dan alınarak üretime başlandı.

Türkiye’nin “En Çevreci Belediyesi” ödülü bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla örnek olmaya devam ediyor. Çöp, çamur, jeotermal ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisinde atıklardan sağlanan metan gazından üretilen elektrik enerjisi miktarı 5 kat arttı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde depolanan evsel atıklardan oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretimi için 2020 yılında yeni yatırım çalışmalarına başlandığı, projenin kısa süre önce tamamlanmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) lisans başvurusu yapıldığı, 10 Ekim tarihinde ise lisansın alındığı belirtildi.

Günlük 750 ton atık toplanıyor

Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisine günlük ortalama 750 ton evsel atık geldiği belirtilirken, bugüne kadar tesiste 3 milyon 500 bin ton evsel atığın depolandığı kaydedildi. Tesiste yapılan yeni yatırımla 2.8 MWh’lik elektrik enerjisi üretimine başlandığı, ilerleyen yıllarda kapasitenin 8.4 MWh’a çıkarılacağı ifade edildi. Tesiste maksimum elektrik enerjisi üretim kapasitesine ulaşıldığında ise aylık ortalama 25 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağına dikkat çekildi.

“Yatırımlar geleceğimize, çocuklarımıza hizmet edecek”

Türkiye’de 120’den fazla belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını, bu kapsamda büyük yatırımlar yaptıklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak çöpten, çamurdan, güneş enerjisinden elektrik enerjisi ürettiklerini ifade eden Başkan Zolan, bununla enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin cari açığının kapatılmasına katkı yaptıklarını söyledi. Akköy’de hayata geçirdikleri güneş enerji santralinin 2 MW’lık gücü yakaladığını hatırlatan Başkan Zolan, “Çevre dostu olan yenilenebilir enerji yatırımlarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz. Çünkü bu yatırımlar geleceğimize, çocuklarımıza hizmet edecek” dedi.

“Sera gazı salınımlarında yüzde 21 azaltmayı hedeflemiştir”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de iklim değişikliği eylem planını hazırlayan ilk kentlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi. Denizli’yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyemiz sera gazı salınımlarında yüzde 21 azaltmayı hedeflemiştir. Daha güzel bir gelecek, daha temiz ve çevreci bir Denizli ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.