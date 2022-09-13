Denizli’de çok sayıda dolu makaron ve 12.5 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan 2 farklı operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Denizli’de 5 ile 11 Ağustos 2022 tarihleri arasında “Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı” ve “Dolandırıcılık” suçlarının önlenmesi amacıyla 2 farklı operasyon gerçekleştirildi. Tütüncü adı altında faaliyet gösteren işyerlerinde yapılan kontrollerde, yasadışı yollardan kaçak ürün satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramada ise, 247 adet kaçak içi doldurulmuş makaron, 12.5 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Denizli’de kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda bir diğer operasyonda, “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.