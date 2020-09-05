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Denizli’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
DENİZLİ'NİN ÇAL İLÇESİNDE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI. MEYDANA GELEN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.
DENİZLİ 05.09.2020, 21:30
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Denizli’nin Çal ilçesinde bir evde yangın çıktı. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangın, Çal ilçesi Belevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman K.’ye ait evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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