Denizli’de ’Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde öğrencilere yönelik “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum “projesi çerçevesinde protokol imzalandı.

Proje kapsamında pilot il olarak seçilen Denizli’de Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu, Esat Sivri Ortaokulu, Tavas Sait Kalaycı Ortaokulu ve Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu projeye dahil edildi. Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinin tanıtımı İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ramazan Kayayurt ve Affan Başbuğ, projeye dahil olan okul müdürleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, İl koordinatörleri, İl Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi Müdürleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürü katıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Kayayurt’un açılış konuşmasının ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje il koordinatörü Öznur Akgün proje ile ilgili sunum yaptı. Diyanet Gençlik Merkezi proje koordinatörü Özgür Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü proje koordinatörü Mustafa Doğan proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.