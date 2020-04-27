Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
100834
ALTIN
382.848
DOLAR
6.9918
STERLİN
8.6960
EURO
7.5692

Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı

ÇALIŞMALARDA 3 ADET KESİCİ DELİCİ ALET, 1 ADET AV TÜFEĞİ, 1 ADET TABANCA, 28 ADET TABANCA FİŞEĞİ, 1 ADET ÇALINTI MATKAP, 3 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, 6 ADET ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ.

Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı

ÇALIŞMALARDA 3 ADET KESİCİ DELİCİ ALET, 1 ADET AV TÜFEĞİ, 1 ADET TABANCA, 28 ADET TABANCA FİŞEĞİ, 1 ADET ÇALINTI MATKAP, 3 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, 6 ADET ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:03
4 Okunma
Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 5 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 29 şahıs yakalandı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 20-26 Nisan tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 5 bin 680 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 29 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 30 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda 3 adet kesici delici alet, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 28 adet tabanca fişeği, 1 adet çalıntı matkap, 3 adet dizüstü bilgisayar, 30 metre çalıntı kablo, 6 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 276 farklı asayiş olayında ise 168 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 16’sının tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli yenileniyor
Denizli yenileniyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim