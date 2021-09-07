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Denizli’de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı

Denizli’nin Tavas ilçesinde alternatif ürün olarak çerezlik kabak yetiştiren çiftçiler, makineli hasada başladı.

DENİZLİ 07.09.2021, 11:16
Denizli’de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı

Denizli’nin Tavas ilçesinde alternatif ürün olarak çerezlik kabak yetiştiren çiftçiler, makineli hasada başladı.

Tavas ilçesinde 2020 yılında 50 dekar ekilişi bulunan çerezlik kabağın Sofular, Merkez, Çalıköy ve Uzunpınar mahallelerindeki alan büyüklüğü 2021 yılında 600 dekara ulaştı. Ürgüp Sivrisi tipindeki tohumlar makineli tarıma uygun şekilde ekimi yapıldı. Sulama işlemi damlama yöntemi ile gerçekleştirildi. 10 dekar alana sahip parseldeki kabak meyveleri, bir gün önceden makineye ait bir aparatla sıraya alınarak makinenin parçalama haznesinde meyve etinden ayrılan çekirdekler yine makine içinde su ile temizlenerek depo haznesine aktarıldı. Kurutulmak üzere üretim alanı içerisine açılan sergi üzerine boşaltılan çekirdeklerden 100-150 kilogram verim bekleniyor. İlk defa makine ile hasadın heyecanını yaşayan üreticilerimiz çerezlik kabak üretiminden memnun olduklarını ve yeni gelir kaynağı sağlaması yönünde olumlu düşüncelerini dile getirdiler.

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