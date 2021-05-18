Denizli’de canlı doğan bebek sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli’de canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 12 bin 3 iken bu sayı 2020 yılında yüzde 5,1 azalarak 11 bin 391 oldu.

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Denizli’de 2019 yılında 12 bin 3 olan canlı doğum oranı yüzde 5,1 azalarak 2020 yılında 11 bin 391 olarak gerçekleşti. 2020 yılında Denizli’de canlı doğan bebeklerin yüzde 50,9’u (5 bin 793 bebek) erkek bebek, yüzde 49,1’i (6 bin 457 bebek) kız bebek oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Denizli’de 2020 yılında 1,55 çocuktur. Türkiye için toplam doğurganlık hızı ise 2020 yılında 1,76 çocuk oldu. 2020 yılında Denizli 1,55 çocuk olan toplam doğurganlık hızı ile tüm iller arasında 52. sırada yer aldı. Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Denizli’de 2020 yılında binde 11 olarak gerçekleşti. Denizli bu oran ile kaba doğum hızı ile tüm iller arasında Türkiye’de 48. sırada yer aldı.