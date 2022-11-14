Denizli’de Çakırlar Cemevinin temeli törenle atıldı

Denizli’nin Çal ilçesinde Alevi kökenli vatandaşların yoğun yaşadığı Çakırlar Mahallesi’nde inşa edilecek cemevinin temeli törenle atıldı.

Çal ilçesinde Alevi kökenli Türkmenlerin yaşadığı Çakırlar Mahallesi’nde cemevinin temel atma töreni yapıldı. Cemevi temel atma törenine Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Çal Kaymakamı Mert Çanga, Büyükşehir Başkan Vekili Ali Değirmenci, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çakırlarlı kadınların hazırladıkları aşure ve yemekler katılımcılara ikram edildi.

“Farklı etnik kökene sahip olan bizler, geçmişte birbirimizi fazla anlayamadık”

Çal Çakırlar Cemevinin temel atma töreninde konuşan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, “Birbirimizi millet olarak daha çok sevmeliyiz. Tüm kutsal mekanlar bizim değerimizdir. Farklı inanç ve farklı etnik kökene sahip olan bizler, geçmişte birbirimizi fazla anlayamadık. Yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız Türk milleti ile Türk devletini ayakta tutup, güçlendirmeliyiz. Cem evinin temel atma töreninden bitirme aşamasına kadar verdiği vereceği desteklerden ötürü Çal Belediye Başkanımız Fethi Akcan’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Mert Çanga ise cemevlerinin geçmişte hayırlı, vatansever insanlar yetiştirdiğini söyleyerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Kısa süre sonra hizmete girecektir”

Temel atma töreninde konuşan Çal Belediye Başkanı Akcan, hiçbir vatandaşa, hiçbir Çallıya siyasi görüşü ve inancına göre davranmadıklarını söyleyerek, “İnsanımızı, insan olduğu için sevdik. Çal Çakırlar Mahallemiz de temelini attığımız cemevi, kısa süre sonra hizmete girecektir. Çakırlar’daki köy konağının bakımını yaptık, ranzaları, yatakları yeniledik. Köy konağının hemen yanına da cem evi yapıldığında kompleks haline gelecek” diye konuştu.