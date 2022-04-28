Denizli’de caddeler yenilenmeye devam ediyor

Ulaşıma yaptığı yatırımları sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli akslarından olan Hüdai Oral Caddesi’ni yenileyerek daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Kendilerine güvenerek destek veren tüm hemşerilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Güzellikleri birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli’de yaptığı ulaşım yatırımlarıyla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Hüdai Oral Caddesi’ni yeniliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 1 buçuk kilometre uzunluğundaki güzergahı tamamen kazıyarak yeniden sıcak asfaltla buluştururken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ise Hüdai Oral Caddesi ile Kaynarca Caddesi kesişimin de yer alan ve vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde talep edilen kavşak için proje hazırladı. Hüdai Oral Caddesi’nin modern ve daha güvenli hale getirildiği çalışma ile 14 metre genişliğindeki yol 2 geliş, 2 gidiş olarak hizmet verecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları inceledi. Burada kısa süre asfalt serim makinesi kullanarak çalışanlarla sohbet eden Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçları karşılanıyor

Denizli genelinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan, "Ulaşımda bugüne kadar çok yoğun yatırımlarımız oldu. Hemşehrilerimizin konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeki Hüdai Oral Caddesi’nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki yol konforu ve niteliği anlamında olumsuzluklar vardı. Vatandaşlarımızın sıkıntıları ve yoğun bir talebi vardı. Bu talebi de gideriyoruz. Bu çalışmayla konforlu ulaşıma bir caddemizi daha katmış olduk” dedi. Yenilenen güzergahın Denizli’nin önemli akslarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, İzmir yoluna bağlanan alternatif arterlerden birisinin konforlu hale gelmesinin trafiği daha da rahatlatacağını belirtti.

Trafik kurallarına dikkat

Yol yapım çalışmaları sırasında kendilerine güvenerek destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Yolumuz çok güzel oldu. Çok konforlu hale geldi. Sürücülerimizden, hız konusunda kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Şehrimize, Mehmet Akif Ersoy Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Güzellikleri birlikte yapmaya devam edeceğiz. Nerede bir ihtiyaç ve talep var orada olmaya, o ihtiyacı gidermeye tüm ekibimizle birlikte gayret edeceğiz."