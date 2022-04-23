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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1 polisimizi şehit eden ve eş zamanlı olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki TSK üslerine saldıran teröristlere karşı geniş çaplı operasyonlar düzenlendi ve 50 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.&quo
Denizli’de buruk kutlama
Denizli’de şehit haberinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri buruk geçti.
DENİZLİ 23.04.2022, 12:05
Denizli’de şehit haberinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri buruk geçti.
Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, şehit oldu. Şehit haberinin ardından başta şehidin ailesi olmak üzere kentte büyük bir üzüntü hakim oldu. Bugün ise gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gelen şehit haberinin ardından buruk bir şekilde yaşandı. Minikler doyasıya eğlenemezken, bazı noktalarda ise kutlamalar kısa sürdü. Buruk bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerde katılım oranı ise beklenenden bir hayli düşük oldu. .