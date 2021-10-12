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Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Denizli’de boş bir arazide gezintiye çıkan iki arkadaş tarafından bir erkek cesedi bulundu.

DENİZLİ 12.10.2021, 10:43
Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Denizli’de boş bir arazide gezintiye çıkan iki arkadaş tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; boş arazide yürüyen iki arkadaş, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın kimliği tespit edildi. 35 yaşındaki Tuncay Balaban olduğu öğrenilen şahsın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ön incelemelerinin ardından Balaban’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balaban’ın cansız bedenin yanında bir silahın bulunurken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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