Denizli’de biyoteknikle mücadele sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknikle mücadeleye destek verdiği Sarayköy ilçesinde Tarla Günü yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Üreten, çalışkan insanlar bizim başımızın tacıdır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım İl Orman Müdürlüğü, Tarla Günü Etkinliği düzenledi. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin salkım güvesine karşı kimyasal mücadele yerine biyoteknikle mücadeleye destek verdiği Sarayköy ilçesinin Tepeköy Mahallesi’nde yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, davetliler ve üreticiler katıldı. Tepeköy Mahalle Muhtarı Eroğlu, çiftçilerin en büyük korkularından birinin salkım güvesi olduğunu ifade ederek, bu haşereyle mücadeleye büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Ferhunde Özlem Altındişli ise, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknikle mücadelenin bilimsel metotlarla araştırılarak daha doğru bir yöntem olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

“Her zaman çiftçinin, köylünün yanında”

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Çınar, üzüm üretiminde Denizli’nin ülke üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, Denizli’nin her metrekaresinde yatırımlara destek verdiği gibi tarımı, çiftçiyi, köylüyü unutmadı” diye konuştu. Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş da, “Sarayköy başta olmak üzere altyapısı, tesisleri, sağlık hizmetleri, kültürel etkinlikleri ve tüm imkanlarıyla şehrimizin dört bir yanını imar eden Büyükşehir Belediyemiz alın teri ve emeği ile çalışan çiftçimizin de yanında. Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi. Sarayköy Kaymakamı Cantürk projeye emek veren başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Desteklerimiz yeni bir başlangıca yol açmalı ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçilerin üretmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordinasyon içinde her türlü imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Daha sağlıklı ve verimli üretim için çiftçileri özellikle ilk kez uygulanacak yöntemlerle desteklemeyi amaçladıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, “Bizim asıl yaptığımız farklı bir yürüyüşe yol açmak. Salkım güvesi ile ilgili başlattığımız proje çiftçilerimizin masrafını azaltmak, ilaçlama ile ilgili meşakkati yok etmektir. Ayrıca özellikle kimyasal ilaçların çevreye verdiği zararı yok etmek, kaliteli ve daha sağlıklı ürünleri iyi fiyatla alıcıya ulaştırmaktır” diye konuştu.

“En kıymetli olan sizlersiniz”

Salkım güvesi ile mücadelede kullanılan feromon yayıcı tel desteğini 2 yıl önce başlattıklarını, başarılı çalışmanın dalga dalga büyüdüğünü anlatan Başkan Zolan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Siz talep ettiğiniz sürece biz tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olacağız. Zaten bu işin bir örneğini gösterdik, el birliğiyle yine devam ederiz inşallah. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz tarımı çok önemsiyoruz. En kıymetli olan sizlersiniz. Üreten, çalışkan insanlar bizim başımızın tacıdır” dedi. Başkan Zolan ve beraberindekiler törenin ardından bir süre üreticilerle sohbet etti.