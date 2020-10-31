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Denizli’de bir şahin, kuş avlamak isterken canından oluyordu

DENİZLİ’NİN BOZKURT İLÇESİNDE KUŞ AVLAMAK İSTEYEN BİR ŞAHİN DUVARA ÇARPARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ. ORMAN İŞÇİLERİ TARAFINDAN BULUNAN ŞAHİN BİR SÜRE SONRA DOĞAYA BIRAKILDI.

DENİZLİ 31.10.2020, 08:25
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Denizli’de bir şahin, kuş avlamak isterken canından oluyordu

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kuş avlamak isteyen bir şahin duvara çarparak baygınlık geçirdi. Orman işçileri tarafından bulunan şahin bir süre sonra doğaya bırakıldı.

Olay, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işletme binasında kuş kovalamaya çalışan şahin duvara çarptı. Duvara çarparak yere düşen şahin, kısa süreli baygınlık geçirdiği belirtildi. Şahinin yardımına koşan orman işçileri, tekrar doğaya bıraktı. Doğa bırakılan şahinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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