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Denizli’de bir haftada maske takmayanlara 394 bin 200 TL cezai işlem uygulandı
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MASKE KURALLARINI İHLAL EDEN 438 VATANDAŞA 394 BİN 200 TL CEZA KESİLDİ.
DENİZLİ 14.09.2020, 17:51
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kurallarını ihlal eden 438 vatandaşa 394 bin 200 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Yapılan sıkı tedbirlerin sonucunda maske kullanım zorunluluğuna uymayan 438 kişiye 394 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.
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