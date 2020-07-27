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Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, GEÇTİĞİMİZ HAFTA 36’SI YARALANMALI OLMAK ÜZERE 92 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.
DENİZLİ 27.07.2020, 18:17
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta 36’sı yaralanmalı olmak üzere 92 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 21 bin 764 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 346 tanesi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. Meydana gelen 92 trafik kazasından ise 36’sının yaralanmalı, 56’sının maddi hasarlı olduğu aktarıldı. Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.
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