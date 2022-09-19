Denizli’de bir haftada 90 şüpheli tutuklandı

Denizli genelinde gerçekleşen asayiş olaylarında yakalanan toplam 90 şüpheli, çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

Denizli’de huzur ve güvenliğin artırılması için çalışmalar hız kesmeksizin devam ediyor. 125 bin 578 kişin GBT ve UYAP sorgulaması yapılırken, 189 umuma açık eğlence yeri ise denetlendi. Bir kahvehanede ise 4 kişiye kumar oynamaktan 7 bin 276 TL para cezası, yer temin etmekten 2 kişiye ise işlem yapıldı. Olaylarda bir hafa içinde toplamda 90 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 52 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet cep telefonu, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 otomobil, kumar olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1.060 TL para ve malzemeler ele geçirildi.