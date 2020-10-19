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Denizli’de bir hafta içerisinde 144 trafik kazası meydana geldi
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, GEÇEN HAFTA 72’Sİ MADDİ HASARLI, 72'Sİ YARALANMALI KAZA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 144 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.
DENİZLİ 19.10.2020, 15:59
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 72’si maddi hasarlı, 72’si yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 144 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 489 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan bin 889 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 144 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 72’si yaralanmalı, 72’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.
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