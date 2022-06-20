Denizli’de binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Denizli’de yasadışı imalathanelerdeki uygun olmayan koşullarda kaçak dolma sigara imal ettikleri iddia edilen 3 şüpheli, 23 bin 120 adet kaçak dolma sigara ve 20 bin 300 adet kaçak makaronla birlikte yakalandı.

Denizli’de kaçakçılık şebekelerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı” ile ilgili görevliler tarafından yürütülen çalışmalarda, yasadışı imalathanelerde ve uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleriyle doldurulmuş kaçak dolma sigara imal eden 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Sigaraların satışını yaparak haksız kazanç yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 1879 adet elektronik sigara aparatı, 8 adet elektronik sigara, 159 adet elektronik sigara likiti, 23 bin 120 adet kaçak sarma sigara, 20 bin 300 adet kaçak boş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 adet sigara sarma makinesi, 750 adet şeffaf plastik poşet, 516 adet kaçak veya sahte etil alkol ele geçirildi.