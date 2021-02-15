Denizli’de beyaz örtü görsel şölen oluşturdu

Denizli’nin sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Denizli-Antalya karayolunu beyaza bürüyen kar nedeniyle bazı vatandaşlar, yol kenarlarına araçlarını çekerek doyumsuz manzaranın tadını çıkardı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde Denizli’de etkisini gösterdi. Kent merkezinde düşük oranda gözlenen kar yağışı yüksek kesimleri ise beyaz örtüyle kapladı. Denizli-Antalya karayolunu adeta beyaz örtüyle kaplayan kar, yeşil ile bütünleşmesi doyumsuz manzara oluşturdu. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülenen karayolunda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Denizli’nin zirvesinde yer alan dev Türk bayrağı kent beyaz örtüyle kaplanmasıyla daha da belirgin hale geldi. Al bayrağın beyaz örtüyle bütünleşmesini görsel şölen oluşturdu. Kimi vatandaşlar kahvelerini de alarak karayolu kenarında kentte gerçekleşen kar yağışını yüksek noktadan izledi. Kar manzarasının tadını çıkartmak isteyen Sertap Acun, “Uzun zamandır kar yağmıyordu. Tabi böyle kar yağınca tepelere çıktık. Kent merkezinde çok kar yok. Fotoğraf çekinelim istedik, güzel bir anı kalmasını istedik” dedi.