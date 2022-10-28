Denizli’de beyaz altın hasadı devam ediyor

DENİZLİ(İHA) – Türkiye’de pamuk üretiminin önemli bir kısmını oluşturan Denizli’de, hasat için makineler hummalı çalışmalarına devam ediyor. Pamuklar hasat edilmesinin ardından işlenmek için çırçır fabrikalarına gönderiliyor.

Türkiye’de pamuk üretiminin önemli bir kısmını oluşturan Denizli’de, hasat heyecanı sürüyor. Beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun hasadı hem alıcıları hem de üreticileri memnun etti. Kentin birçok bölgesinde geçen yıla oranla artan pamukta, hasat için makineler hummalı çalışmalarına devam ediyor. Pamuklar hasat edilmesinin ardından işlenmek için çırçır fabrikalarına gönderiliyor. Sarayköy ilçesi Ceber Mahallesi’nde bulunan Gökhan Yılmaz’ a ait 80 dekarlık alanda yapılan hasada Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Müdürü Yardımcısı Saffet Üge, Sarayköy ilçe Müdürü Ayhan Gümen ile ilçe müdürlüğü teknik personeli katılım sağladı. Sarayköy ilçesinde toplam 67 bin dekar pamuk alanında yüzde 60’ında hasat bitti. Tarla sahibinin annesi Sevgi Yılmaz pamuk hasadı hakkında detaylı bilgiler verirken, geçmiş yıllarda elle yapılan hasadın teknolojinin gelişmesiyle makinalarla yapılmaya başlandı, modern tarım tekniklerinin kullanımı sayesinde işçilik ve zaman yönünden büyük ölçüde tasarruf sağladıklarını belirtti.

Son yıllarda üretim alanı 117 bin 817 dekara ulaştı

Türkiye’de Ege, Güney Doğu Anadolu, Çukurova ve Batı Akdeniz Bölgelerinin ekolojik koşulları pamuk tarımı için elverişli olup, özellikle Denizli’nin de içerisinde bulunduğu Ege pamukları ise kalite özellikleri bakımından standart olarak kabul edilmekte, tekstil sektörü tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir. Denizli’de pamuk üretimi yoğun olarak Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yapılıyor. Son yıllarda ortalama 95 ile 100 bin dekar alanda üretim gerçekleşmekte iken bu sezon üretim alanı 117 bin 817 dekara ulaştı.

“Ortalama verim 450 ile 550 kilogram”

2022 üretim sezonunda hasadın devam ettiğini belirten İl Müdürü Şakir Çınar yaptığı açıklamada “Sarayköy İlçesinde 67 bin dekar alanda, Merkezefendi ilçesinde 22 bin 446 dekar alanda ve Pamukkale ilçesinde ise 25 bin 750 dekar alanda üretim gerçekleşmiş olup şuan makinalı hasat işlemleri devam etmektedir. Hasat yapılan parsellere göre ortalama verim 450 ile 550 kilogram arasında değişmekte pamuk hasat makinası kontrolleri ilçe tarım personelleri tarafından aksatılmadan yapılmaya devam etmektedir” dedi.