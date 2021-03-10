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Denizli’de av yasakları başladı
Denizli’de 2020-2021 av sezonu 7 Mart tarihi itibari ile sona erdi.
DENİZLİ 10.03.2021, 13:15
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Denizli’de 2020-2021 av sezonu 7 Mart tarihi itibari ile sona erdi.Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kara avcılığı kanunu kapsamında 2020-2021 av dönemi Merkez Av Komisyonu kararı ile belirlenen av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinde başlamış ve 7 Mart 2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Av sezonu av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibarıyla ülke genelinde av yasağı başlamıştır” denildi.