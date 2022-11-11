Denizli’de Ata’nın sevdiği şarkılar sevenleriyle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla anma konseri düzenledi. 160 kişiden oluşan Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla anma konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Koro Şefi Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki 160 kişilik dev kadro, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Büyük beğeni ile izlenen konserde izleyiciler sanatçıları dakikalarca alkışladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da sahne aldığı programa katılanlar unutulmaz bir anma gecesine tanıklık etti.

"Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağız "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konserin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Ulu Önder’in kültür ve sanata da çok önem verdiğini anlattı. Çok başarılı bir anma programı izlediklerini ifade eden Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Koromuz bu konser için gönüllü bir şekilde aylarca çalıştı, ben şahidim. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağız. Şehrimizi, ülkemizi daha ileriye ve daha güzele götürmek için el ele, birlikte inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın diyorum."

Başkan Zolan, daha sonra koro şefi Çağdaş’a Denizli horozu görseli bulunan kaide hediye etti.