Denizli’de aşçılık programı öğrencilerinden büyük başarı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tavas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri 22-25 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen ve 22 ülkeden 1056 yarışmacının katıldığı 19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda ‘En iyi üniversite ekibi’ kategorisinde ikincilik ödülünün yanında 1 kupa ve 20 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

22-25 Aralık 2022 tarihlerinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ne 22 ülkeden 1056 yarışmacı katılarak 78 kategoride yarıştı. Yarışmalara Pamukkale Üniversitesi adına Tavas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinden oluşan bir ekip de katılarak hünerlerini gösterdi. Pamukkale Üniversitesi, Tavas Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Nusret Ercan Şenlikçi’nin danışmanlığını yaptığı PAÜ ekibi, yurt dışından çok sayıda milli takımın da katıldığı etkinlik çerçevesince düzenlenen yarışmalarda “En iyi üniversite ekibi” kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. PAÜ öğrencileri 1 altın tava kupası, 7 altın, 10 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 1 kupa ve 20 madalyanın sahibi oldu. Danışman Öğr. Gör. Nusret Ercan Şenlikçi bu işin ekip işi olduğuna vurgu yaparak hazırlanma ve yarışmaya katılma süreçlerinde emeği geçen başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Tavas Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selim Parlaz olmak üzere herkese teşekkür ederek, bu emeklerin madalyalara dönüşmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

PAÜ öğrencileri ödüllerin sahibi oldu

PAÜ öğrencileri, Mehmet Akkaya, Yavuz Öz ve Bedirhan Oğuzman Yılın En İyi Üniversitesi, üç altın klasman ikinciliği ve Altın Tava, Oğulcan Erkek, Ayşe Yılmaz ve Emirhan Adıgüzel Yılın En İyi Üniversitesi ile Pratik Gençler Kategorisinde toplam altı gümüş madalya, Bilal Emre Kölem, Ceren Şimşek ve Buğra Namlıer Yılın En İyi Üniversitesi kategorisinde üç altın madalya, Mustafa Kaan Aydemir Ali Emre Aydemir ve İrem Çetin Yılın En İyi Üniversitesi kategorisinde üç bronz madalya Furkan Öz, Merve Gezgin ve Ahmet Genç Yılın En İyi Üniversitesi kategorisinde üç gümüş madalya, Merve Gezgin Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde altın madalya ve Ahmet Genç Üniversiteler Arası Bireysel Ana Yemek kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.