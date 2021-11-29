Denizli’de asayiş olaylarında 94 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 79 bin 357 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 133 kişi yakalanırken, asayiş olayında 94 şüpheli tutuklandı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 22 ile 28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 79 bin 357 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 133 şüpheli yakalandı. Asayiş olaylarında ise 94 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda; 1 adet hafif makinalı tüfek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 383 adet fişek, 1 adet bıçak, 2 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.