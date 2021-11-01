Denizli’de asayiş olaylarında 72 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 34 bin 215 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 120 kişi yakalanırken, asayiş olayında 72 şüpheli tutuklandı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 25 İle 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 34 bin 215 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 120 şüpheli yakalandı. Asayiş olaylarında ise 72 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 169 adet fişek, 3 adet change oto, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı TV, 2 adet çalıntı cep telefonu, 83 bin TL tutarında boya ve hırdavat malzemesi ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 1 bin 90 TL para ele geçirildi.