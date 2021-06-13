Denizli’de aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada 107 yabancı uyruklu kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, eş zamanlı olarak ülke genelinde, “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” gerçekleştirildi. Denizli’de uygulamalarda 107 yabancı uyruklu kişi ve çeşitli suçlardan aranması olan 14 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” gerçekleştirdi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması, ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından özellikle sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz yönde etkileyen yasadışı göçmen kaçaklığı ile mücadele edilebilmesi amacıyla 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen, uygulamalarda yabancı uyruklu şahısların yoğun olarak bulundukları yerlerde çalışma yapıldı. Yapılan uygulamalar neticesinde Denizli’de kimliğini ibraz edemeyen İran, Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 107 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.