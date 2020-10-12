banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Türkiye'nin doğal süs bitkileri artık koruma altında
Türkiye'nin doğal süs bitkileri artık koruma altında
İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!
İstanbul’da sağanak yağış beklentisi!
Milyonluk yatlar görücüye çıkıyor
Milyonluk yatlar görücüye çıkıyor
Scooter'lara düzenleme geliyor
Scooter'lara düzenleme geliyor

Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARA DÜZENLENEN OPERASYON SONUCUNDA 2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN BİRİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

DENİZLİ 12.10.2020, 16:12
2
Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara düzenlenen operasyon sonucunda 2 şahıs gözaltına alınırken biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan aranması bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanırken hakkında adli işlem yapıldı. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 1 şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2