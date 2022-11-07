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Denizli’de aranan FETÖ üyesi tutuklandı
Denizli’de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi tutuklandı.
DENİZLİ 07.11.2022, 16:22
Denizli’de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi tutuklandı.
Denizli’de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan şüphelerin bulunması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.