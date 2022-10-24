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Denizli’de aranan 4 FETÖ’cü yakalandı

Denizli’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda toplam 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

DENİZLİ 24.10.2022, 15:24
Denizli’de aranan 4 FETÖ’cü yakalandı

Denizli’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda toplam 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Denizli’de 17 Ekim 2022 - 23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında ifadeleri sonrası adli makamlarca işlem yapıldı.

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