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Denizli’de aranan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
DENİZLİ 23.08.2021, 16:27
Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.