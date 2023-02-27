Denizli’de aranan 105 şahıs tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 156 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 17 bin 580 kişi sorgulanırken, aranması olan 105 şahıs tutuklandı.

Denizli’de 20 ile 26 Şubat tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 156 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 17 bin 580 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Çalışmada 2 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde kumar oynadığı tespit edilen toplam 10 kişiye 40 bin 550 TL idari para cezası uygulanırken, 1 kişiye ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.

105 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 105 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 2 av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet fişek, 1 adet bıçak, 50 metre çalıntı kablo, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 600 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.