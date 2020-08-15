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Denizli’de araç yangını
DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BİR ARAÇ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANDI. İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇ YANGININI SÖNDÜRÜRKEN, KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
DENİZLİ 15.08.2020, 00:42
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir araç bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri araç yangınını söndürürken, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olduğu belirtilen Citroen markalı 20 AD 218 plakalı hafif ticari araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev almaya başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü hemen aracından inerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçta başlayan yangın büyümeye devam ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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