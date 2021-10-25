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Denizli’de araç sayısı 441 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2021 istatistiklerine göre, Denizli’de toplam araç sayısı yüzde 4,2 artarak 441 bin 143’e yükseldi.

DENİZLİ 25.10.2021, 11:49
Denizli’de araç sayısı 441 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2021 istatistiklerine göre, Denizli’de toplam araç sayısı yüzde 4,2 artarak 441 bin 143’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli ilinde; 2020 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 423 334 iken, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında bir artış göstererek 441 bin 143’e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 213 bin 453’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 213 bin 453 adet otomobil, 7 bin 288 adet minibüs, 3 bin 919 adet otobüs, 69 bin 825 adet kamyonet, 12 bin 483 adet kamyon, 76 bin 888 adet motosiklet, 56 bin 191 adet traktör ve 1 bin 096 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 10,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 409 adet ile otomobilde gerçekleşti.

13 360 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Eylül ayında Denizli’de toplam 13 bin 360 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 8 bin 983 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 279 adet ile kamyonet, 707 adet ile traktör, 658 adet ile motosiklet, 302 adet ile minibüs, 246 adet ile kamyon, 163 adet ile otobüs ve 22 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

1 bin 177 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Eylül ayında toplam 1 bin 177 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 441 adet ile otomobil yer alırken, ardından 315 adet ile motosiklet, 211 adet ile traktör, 170 adet ile kamyonet, 27 adet ile kamyon, 9 adet ile otobüs ve 2’şer adet ile minibüs ve özel amaçlı araçlar geldi.

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