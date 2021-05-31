Denizli’de araç sayısı 2021 Nisan ayı ile 433 bin 579’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de toplam araç sayısı 433 bin 579’a ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artış olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de 2020 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 415 bin 48 iken, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında bir artış göstererek 433 bin 579’a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 209 bin 663’e ulaşırken, Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 209 bin 663 adet otomobil, 7 bin 315 adet minibüs, 3 bin 951 adet otobüs, 68 bin 599 adet kamyonet, 12 bin 356 adet kamyon, 75 bin 282 adet motosiklet, 55 bin 376 adet traktör ve bin 37 adet özel amaçlı araç bulunduğu açıklandı.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 13,8 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 820 adet ile otomobilde gerçekleşti.

9 bin 846 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Nisan ayında Denizli’de toplam 9 bin 846 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 6 bin 237 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 845 adet ile kamyonet, 649 adet ile traktör, 570 adet ile motosiklet, 263 adet ile minibüs, 191 adet ile kamyon, 75 adet ile otobüs ve 16 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 205 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Nisan ayında toplam bin 205 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 578 adet ile otomobil yer alırken, ardından 277 adet ile motosiklet, 170 adet ile traktör, 141 adet ile kamyonet, 27 adet ile kamyon, 7 adet ile minibüs ve 5 adet ile otobüs geldi.