banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu

Denizli’de araç sahipleri için yeni bir bakım onarım servisi hizmet girdi

Araç bakım onarımının yanı sıra birçok hizmetiyle sektörün önemli markalarından olan ve tüm onarım işlemlerinde 2 yıl işçilik garantisiyle müşteri memnuniyeti oluşturan Auto King, araç sahiplerine çözümler sunabilmek için Denizli’de hizmet vermeye başladı.

DENİZLİ 16.05.2022, 09:40
Denizli’de araç sahipleri için yeni bir bakım onarım servisi hizmet girdi

Araç bakım onarımının yanı sıra birçok hizmetiyle sektörün önemli markalarından olan ve tüm onarım işlemlerinde 2 yıl işçilik garantisiyle müşteri memnuniyeti oluşturan Auto King, araç sahiplerine çözümler sunabilmek için Denizli’de hizmet vermeye başladı.

Denizli’de araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Araç sahiplerinin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen, otomobil onarım ve bakım sektörünün Türkiye’de devi olan Auto King, Denizli’de yeni yönetimi ve yenilenen enerjisiyle kapılarını açtı. Auto King Denizli; Ankara Bulvarı üzerinde araç sahiplerine hizmete başladı. Auto King Denizli Otomotiv ortakları Şamil Şahin ve Semih Becer’in yönetiminde, konusunda uzman sertifikalı teknik ekip, uzman müşteri temsilcileri ve danışma kadrosuyla hizmet veren bu merkezden Denizli’de araç sahipleri, sorunlarına çözüm bulacak.

Araç sahiplerinin odak noktası olan Auto King Denizli, birçok dalda müşterilerine hizmet sunuyor. Mini Onarım, Mekanik Onarım, Hasar Onarımı, Oto Bakım Koruma ve Mobil Parça Onarımı gibi ana başlıklı hizmetlerinin adı altında onlarca hizmetiyle, müşterilerini tüm ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm ortağı oluyor.

Auto King, Türkiye’nin dört bir tarafında hizmet veren servislerinde tüm onarım işlemlerinde, 2 yıl işçilik garantisi vererek farklılığını ortaya koyuyor. Auto King; TSE 13168 Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE 12047 ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde sunduğu hizmetleriyle yüzde 99 müşteri memnuniyetine ulaşmış öncü kurum olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

“Denizli’de olmaktan mutluyuz”

Auto King Denizli Servis Bayi Ortağı Şamil Şahin, Denizli’de olmaktan ve Denizli halkına hizmet vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe ve birikimi Denizli halkımıza sunmaktan onur duyuyorum. Yenilenen enerjimizle, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamızdan ödün vermeksizin Denizli’de araç sahiplerinin çözüm noktası olacağız. Tecrübeli ve uzman ekibimizle; araç bakım, onarımında müşterimizin otomobiliyle ilgili tüm ihtiyaçlarını bu çatı altında karşılayacağız. Sunduğumuz hizmetlerin yelpazesinin geniş olması, parça onarımı, güçlü yedek parça ağımızla müşterimizin hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf etmesini sağlıyoruz. Ben tüm Denizli halkımızı hem bilgi almak, çayımızı içmek, araç bakım ve onarımında ihtiyaçlarını karşılamak için Auto King Denizli’ye bekliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
18°
açık