Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, GEÇTİĞİMİZ HAFTA İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞU EV, İŞ YERİ VE APART DENETİMLERİNDE 492 ADRES KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRDİ. KONTROLLERDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DOLAYISIYLA PARA CEZASI İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, FUHUŞ OLAYINA KARIŞAN ŞAHISLAR HAKKINDA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (ARŞİV)
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 492 adres kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, fuhuş olayına karışan şahıslar hakkında işlem gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 21 ile 27 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 492 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda bir adreste fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişiye toplam bin 580 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 kahvehanede 3 şüphelinin kumar oynadığı tespit edilerek oyunda kullandıkları 90 TL ve oyun malzemelerine el konularak, şüphelilere 3 bin 675 TL idari para cezası kesilerek adli işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca 1 kahvehanede yapılan kontrollerde iş yeri ruhsatının bulunmamasından dolayı belediye görevlileri tarafından mühürlendiği belirtildi.
Öte yandan, Buldan ilçesinde bulunan 1 alkollü mekanda 7 kadının konsomatris olarak çalıştığı, iş yerinde kapalı ortamda sigara içildiğinden dolayı ve 18 yaşından küçük 2 kişinin müşteri olarak bulunduğu tespit edilerek iş yeri yetkililerine tutanak yazılarak adli işlem uygulandığı belirtildi.
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