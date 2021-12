Denizli’de Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumara geçit vermiyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 593 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar oynatılan 5 farklı adreste 26 kişiye 34 bin 736 TL yaptırım cezası, kumar oynatan 5 kişiye adli işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 6 ile 12 Aralık 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 593 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 153 kişinin GBT’si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 72 apart dairesini kontrol etti. Apart yetkilisi 1 kişiye ise 19 bin 667 TL para cezası uyguladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin aldığı ihbar üzerine 5 farklı adreste yapılan kumar operasyonunda kumar oynayan 26 kişiye toplam 34 bin 736 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, 7 kişiye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Adreslerin umuma açık yer haline getirildiği ve açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edilirken gerekli idari işlemlerin ardından kumar operasyonunda yakalanan toplam 33 kişi emniyete sevk edildi.