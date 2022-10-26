Denizli’de ADRB ve gençlik çalıştayı bölge istişare toplantısı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Büroları (ADRB) tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, geleceğe dönük perspektif oluşturulması ve bölgesel sorunların tespit edilmesi amacıyla ADRB ve Gençlik Çalıştayı Ege Bölgesi İstişare Toplantısı Denizli’de düzenlendi.

Denizli İl Müftülüğü ev sahipliğinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca, Ege Bölge illerine yönelik “ADRB ve Gençlik Çalıştayı İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. İstişare toplantısına Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı İdris Yavuzyiğit, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ile Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel, Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız, il müftü yardımcıları, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu bulunan ilçe müftüleri, il gençlik ile ADRB koordinatörleri katıldı.

İstişare toplantısına Denizli’nin ev sahipliğinde Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Manisa, Kütahya, İzmir, Uşak il, ilçe müftüleri ve koordinatörleri katıldı. Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantının selamlama konuşmasını Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar, “Dini Yüksek İhtisas Merkezimize hoş geldiniz diyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullanarak, müdürlük çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"illerde yapılan çalışmalar irdelenerek, yaşanılan sıkıntıların çözümü hususunda istişareler yapılacaktır"

Toplantının diğer selamlama konuşmasını yapan Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın toplumumuzda yaşanılan aile merkezli sıkıntıların çözümünde ADRB/Merkezlerimiz sayesinde çok büyük önemli görevler yerine getirmektedir. Son dönemlerde yaşadığımız ortamda aile kurumunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasında ve çözüme kavuşmasında büro ve merkezlerimizin hizmetleri inkâr edilemez. Bugün burada Ege bölgesi olarak ADRB alanında illerde yapılan çalışmalar irdelenerek, yaşanılan sıkıntıların çözümü hususunda istişareler yapılacaktır. Cenab-ı Allah toplantımızı hayırlara vesile kılmasını ve bizleri rızasından ayırmasın” dedi.

"Yaşanılan olaylara nasıl yön verileceği hususlarını istişare edeceğiz"

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, “Ege bölgesinde görev yapan sekiz il müftümüzün riyasetinde sahada görev yapan hocalarımızla beraber istişare toplantısı yapacağız. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak rahmet dinimizin mesajlarını güneşin doğduğu her yere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün burada ‘ADRB’ ile ‘Gençlik Çalışmaları’ mahallinde yaşanılan sıkıntılarının aşılmasında nasıl strateji izlenmesi amacıyla bir araya geldik. Yaşanılan olaylara nasıl yön verileceği hususlarını istişare edeceğiz. Bu toplantımızdan sonra sınıflara geçerek çalıştaylar yapacağız. Sınıflarda belirlenen konular irdelenerek, yaşanılan sıkıntıların çözümlerini konuşularak daha iyi hizmet sunma kalitesi kazanacağız.” şeklinde konuştu.

Çalıştaylar sonrasında ADRB ve Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, geleceğe dönük perspektif oluşturuldu, bölgesel sorunlar ve çözümler raporlar haline getirilerek sunum yapıldı. Toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.