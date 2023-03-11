Denizli’de açılan Köy Yaşam Merkezleri köylerin kalbi oldu

Denizli’de güçlendirme çalışmaları tamamlanan okullarda inceleme yapan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, köy yaşam merkezlerinin faaliyete geçtiği köylerde köyün kalbi haline geldiğini belirtti.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kale ilçesinde bulunan okul ve eğitim kurumlarını ziyaret etti. Kale ilçe ziyaretinde Müdür Ekici’nin ilk durağı Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Burada Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve müdürlük personeli ile bir araya gelen Müdür Ekici, ilçenin eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Güçlendirme çalışmaları tamamlanarak eğitim-öğretime başlayan Kale Ortaokuluna giden Müdür Ekici, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kale ilçesinde eğitim kurumların alt yapı ve fiziki çalışmalarının devam ettiğini belirten Müdür Ekici, Kale Ortaokulunun yapılan çalışmalar içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

“Köylerimizdeki okul binalarımızı köy yaşam merkezlerine dönüştürdük”

Kale Koçarboğazı Köy Yaşam Merkezi ve Anaokulu ile Kayabaşı Köy Yaşam Merkezi ve Kayabaşı İlkokulunu da ziyaret eden, burada köylüler ve öğrencilerle bir araya gelen Müdür Ekici, “Köylerimizdeki okul binalarımızı Bakanımız ve Valimizin destekleri ile köy yaşam merkezlerine dönüştürdük. Okullarımız köy yaşam merkezlerimizle öğrencilerimizin yanı sıra köy halkının da hizmetine sunuldu. Köylerdeki vatandaşlarımızın istek ve ilgilileri istikametinde kurslar açıyoruz. Anneler bildiği zaman toplumun her kesimi biliyor ve öğreniyor. Anne bir yetenek ve bir beceri kazandığında; çocuğuna, eşine ve mahallesine yansıyor. Böylelikle domino etkisi yaparak genele yayılıyor. Köylerimizde bu güzelliğe vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.