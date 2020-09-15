Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
DENİZLİ’DE OTOBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN ÖNDEKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU ZİNCİRLEMELİ TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. 9 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Denizli’de otobüs sürücüsünün öndeki araca çarpması sonucu zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deliktaş alt geçidinde 20 S 0173 plakalı otobüs sürücüsünün hakimiyetinin kaybetmesi sonucu öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. Ardından sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralı olan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sonrasında kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırarak yol trafiğe açıldı.
Öte yandan 9 araçta maddi hasar meydana gelirken trafik bir süreliğine kapandı.
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