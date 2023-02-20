Denizli’de 850 depremzede öğrenci yeni arkadaşlarıyla ilk derslerine katıldı

Denizli’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili çalarken, 850 depremzede öğrenci yeni arkadaşlarıyla ilk derslerine katıldı.

20 Ocak 2023 Cuma günü son ders zili ile iki haftalık yarıyıl tatili sonrası 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem afeti ile ülke genelinde okullara 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmişti. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü uzun bir aradan sonra ikinci dönemin ilk ders zili 71 ilde olduğu gibi Denizli’de de çaldı. Depremden etkilenen bölgelerden Denizli’de ikamet etmeye başlayan vatandaşların okul çağında olan çocukları da kentte adres bölgesine göre yerleştirildikleri okullarında ders başı yaptılar.

850 depremzedenin derslere katıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ülke olarak yastayız. Öğrencilerimizi ikamet ettikleri adreslere en yakın okullara yerleştirdik. Yeni okullarında kendi okullarında nereden bıraktı ise oradan eğitimlerine devam edecekler. Rehber öğretmenlerimizin de bu süreçte destekleri aralıksız sürecek. İlimize 850 öğrencimiz deprem bölgesinden geldi. Birinci yarıyıl ilk ders zili çaldığı bu gün diğer akranları gibi onlarda ilimizde ders başı yaptılar” dedi.