Denizli’de 840 litre kaçak şarap yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, 840 litre kaçak şarap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gözler mahallesinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, toplam 840 litre kaçak şarap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 121 adet 9 minimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Kaçak şarap ve tüfeklerle yakalanan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalara devam edileceği belirtildi.