Denizli’de 81 bin fidanla ’Türkiye Yüzyılı’ logosu işlendi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Denizli - Ankara karayolunun 42. kilometresindeki Alikurt Mahallesi Akgöz mevkiinde doğu mazısı ve kara servi türlerinde 81 bin fidan dikildi. Fidan dikimi daha önceden hazırlanan “Türkiye Yüzyılı" logosu düzenine göre dikildi. Fidanın dikimi tamamlanarak "Türkiye Yüzyılı" logosu araziye bir bir işlendi.