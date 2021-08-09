Denizli’de 694 farklı asayiş olayında 463 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 312 bin 148 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 122 kişi yakalanırken, 694 farklı asayiş olayında ise 463 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 02 ile 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 312 bin 148 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 122 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 100 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 12 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı otomobil, 1 bıçak, 32 adet muhtelif fişek ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 694 farklı asayiş olayında ise 463 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.