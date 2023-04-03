Denizli’de 6 zehir taciri tutuklandı

Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 6 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 3595 birim sentetik kannabinoid, 76 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 32 adet reçeteye tabii hap, 6 adet ecstasy,1 gram esrar, 1 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.