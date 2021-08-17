Denizli’de 6 ayda 1,1 milyon metrekare alana yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İstatistiklerine göre, Denizli’de yılın ilk 6 ayında 1,1 milyon metrekare alana yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli’de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 138 bin 229 metrekare oldu. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Denizli ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1,1 milyon metrekare olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 368 milyon 161 bin 410 TL oldu.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 485, daire sayısı ise 4 bin 602 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 584 bin 407 metrekare, konut dışı kullanım alanı 335 bin 558 metrekare, ortak kullanım alanı 218 bin 264 metrekare oldu. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 839 bin 743 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 1 milyar 781 milyon 864 bin 991 TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bin 14, daire sayısı 3 bin 890 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 468 bin 275 metrekare, konut dışı kullanım alanı 205 bin 957 metrekare, ortak kullanım alanı 165 bin 511 metrekare oldu.