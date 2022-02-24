Denizli’de 577 bin metrekare alana yapı ruhsatı verildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 2021 yılının 3’üncü çeyreğini oluşturan Ekim – Aralık döneminde, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 577 bin 287 metrekare oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekim - Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda 2021 yılı Ekim - Aralık döneminde, Denizli ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 577 bin 287 metrekare oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 760, daire sayısı ise bin 989 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 282 bin 408 metrekare, konut dışı kullanım alanı 198 bin 334 metrekare, ortak kullanım alanı ise 96 545 metrekare olarak gerçekleşti.

Denizli ili genelinde, 2021 yılı Ekim - Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 645 bin 440 metrekare oldu. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 694, daire sayısı 2 bin 575 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 308 bin 622 metrekare, konut dışı kullanım alanı 207 bin 466 metrekare, ortak kullanım alanı ise 129 bin 352 metrekare olarak kayıtlarda yer aldı.